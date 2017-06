Alejandra Azcárate revela la enfermedad que padece

Pasado mañana, miércoles 10 de Mayo, única función en Ciudad de México. Los espero en el Teatro Voilá de Antara a las 9pm. Info: 5561437864 y www.ticketmaster.com.mx Como celebración del día de la madre, nada mejor que recordar el poder de ser mujer y reír al ver nuestra particular manera de percibir la vida.

A post shared by ALEJANDRA AZCÁRATE (@laazcarateoficial) on May 8, 2017 at 11:30am PDT