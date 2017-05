Poco a poco se han ido conociendo detalles del nuevo reality del canal RCN, y ahora se conoce a una de las integrantes de la producción. Susy Mora también será presentadora del reality ‘Soldados’.

De acuerdo con un comunicado de prensa oficial, “Susy Mora es la presentadora de las convocatorias, quien le mostrará a los televidentes lo difícil que es la vida militar y acompañará a los candidatos en cada paso que tomen hasta el final”.

En la Escuela Militar General José María Córdoba de Bogotá, los capitalinos interesados en convertirse en ‘Soldados 1.0’, hoy se presentaron en las convocatorias del Canal RCN que escogerá a los mejores reclutas, para hacer parte del reality.

Mañana jueves 1 de junio, a partir de las 7 a.m., los antioqueños tendrán la oportunidad de participar en la convocatoria de ‘Soldados 1.0’, y ser uno de los elegidos. La cita es en el Batallón de Ingenieros No. 4 General Pedro Nel Ospina en Bello a las 7:00 a.m.

Quienes pasen las prubas físicas y sicológicas, se enfrentarán en la Batalla de Televidentes y posteriormente se pelearán por un cupo entre los famosos para ser parte de los integrantes del reality, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

