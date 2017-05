Fonseca tiene "Una idea para cambiar la historia"

El cantante y compositor colombiano Fonseca, intérprete de varios éxitos como Te mando flores, Enrédame, Paraíso o Vine a buscarte, no solo es reconocido por su talento sino por ser un activista comprometido con importantes causas sociales.

El músico, merecedor de cinco premios Grammy Latino, se une en esta oportunidad a la quinta edición de Una idea para cambiar la historia, iniciativa de History Channel para que miles de emprendedores latinoamericanos se animen a presentar ideas que busquen alcanzar una transformación en la sociedad.

El proyecto que cuenta como Fonseca como portavoz, tendrá en la nueva versión un jurado conformado por el médico argentino Daniel López Rosetti, la diseñadora industrial Alejandra Mustakis, presidenta de ASECH y directora de iF; el científico colombiano (presidente de la ACAC) Eduardo Posada Flórez, la fisicoquímica mexicana Tessy López Goerne y el ganador de Una idea para cambiar la historia 2016, el ecuatoriano Diego Aguinsaca.

En entrevista con PUBLIMETRO, el cantautor habla sobre la nueva misión que tiene para alentar y promover la participación de los talentos latinos cuyas ingeniosas ideas aún están ocultas en el anonimato.

¿Qué es Una idea para cambiar la historia?

Es una iniciativa muy especial en la que se trata de encontrar gente innovadora y emprendedora, no solamente en Colombia sino en toda Latinoamérica. Esta es la cuarta edición que hace History Channel, y me siento muy honrado y privilegiado de ser el vocero oficial del proyecto porque realmente sí son ideas que logran cambiarle la vida a muchas comunidades.

Hay varios colombianos en este proyecto, no solo algunos jurados sino ganadores de versiones pasadas. ¿Ha tenido la oportunidad de compartir con ellos?

Sí. He tenido la oportunidad de conocer a algunos ganadores, y es muy emocionante ver los proyectos que ellos hicieron y cómo los han convertido en realidad gracias a History y a Una idea para cambiar la historia.

¿Cuál será su función como intérprete colombiano en Una idea para cambiar la historia?

Aquí estoy para motivar a la gente y hacerle el llamado a todos los colombianos que tengan una idea por ahí guardada, a que la inscriban y a que la hagan realidad. Mi papel será darle más visibilidad al proyecto, y decirle a cada persona que presente su idea lo importante que puede llegar a ser en las comunidades. Este es un proyecto que se enmarca en lo social, y por medio de mis redes y mi música promoveré dicho objetivo.

¿Cuál es la iniciativa que le ha cambiado su vida?

Yo creo que lo que cambió mi vida fue aventurarme y arriesgarme con el fin de cumplir mis sueños, y esto tiene que ver con Una idea para cambiar la historia porque estoy hablando de innovación y de cumplir lo que yo tenía en mi pensamiento. En pocas palabras, para mí la iniciativa de dedicarme a mi música y a mis canciones me cambió la vida.

Esta no es la primera vez que se involucra en una causa social. Usted, por ejemplo, fue el primer Embajador de Buena Voluntad en Colombia de Save the Children y también apoyó el departamento de neurología del Hospital Infantil en México. ¿Qué le dejaron esas experiencias?

Con todas estas iniciativas uno va aprendiendo, pero sobretodo, la idea de que hay que estar montado en alguna iniciativa que tenga un impacto social se va marcando más y más. Lo que me llamó la atención de Una idea para cambiar la historia es que no es un reality, sino realmente una iniciativa con la que se busca generar un impacto social. En cada uno de los proyectos en los que he estado he aprendido que hay que ayudar a los demás, por eso me emociona mucho ser portavoz de esta iniciativa.

¿Si no hubiera sido músico se hubiera dedicado a las causas sociales?

Sí, seguro que sí, porque todos los que hemos sido afortunados en la vida tenemos la obligación de devolver ese éxito de cualquier manera. Creo que cualquier persona puede hacer una diferencia, aunque sea con la persona que tiene al lado.

¿Cuál es el mensaje de Fonseca para todos esos jóvenes emprendedores colombianos que están tratando de salir adelante con sus ideas?

Ellos tienen que saber que hay gente que los quiere apoyar y que cree que esos inventos que tienen en la cabeza se pueden volver realidad. En Una idea para cambiar la historia todos los sueños se van a financiar y el equipo de History va a trabajar para que se hagan realidad. Así que anímense e inscríbanse, también piensen realmente en algo que tenga un impacto social y que este pueda cambiarle la vida a las personas.

¿Quiénes escogerán al ganador?

Hay algo muy importante de Una idea para cambiar la historia, y es que una vez se escojan a los 10 finalistas la gente va a poder elegir a los 5 finalistas. No es solo un tema de grandes jurados, sino que también los televidentes podrán hacer parte de esto.

Por último, ¿cuál sería su idea para cambiar la historia

¡Difícil! Cada uno desde su propia profesión logra cambiar la historia para alguien cercano. Yo creo que todo se va cambiando poco a poco, como cuando por ejemplo, le enseñas a tus hijos a ser agradecido, o cuando en las familias trabajan en equipo para formar buenas personas.

El premio

Este año la iniciativa de History Channel contará nuevamente con un premio de 140.000 dólares en total, el cual será distribuido de la siguiente manera: 60 mil dólares para el primer lugar, 40 mil dólares para el segundo, 20 mil para el tercero y 10 mil para el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Especial de Una idea para cambiar la historia

El próximo sábado 17 de junio, History Channel emitirá un especial de 30 minutos de los mejor de Una idea para cambiar la historia 2016, con el fin de motivar la participación de nuevas y más iniciativas.

Sobre el proyecto

Este año la etapa de inscripciones será del 5 de junio hasta el 4 de septiembre. Los participantes, en este tiempo, podrán proporcionar una descripción detallada de su idea con -por lo menos- tres imágenes para explicsr cuál será el impacto social de esta tanto a corto como a mediano plazo. Para más información, visite www.unaidea.tuhistory.com.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!