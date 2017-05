Las fotos sin retoques con las que Diva Jessurum responde a los que critican su cuerpo

Más de las fotos que no fueron incluidas en @larevistavea Creditos: Fotos: @andresreinafoto Locacion: Hacienda la margarita Vestuario: @perlinalp Maquillaje: @stellaramirezromero Ahorita subo la última fotos que falta. 💋 gracias a mi entrenador @kevinbrinezp Estetica: @dramariacristinacuello @venusconceptcolombia

A post shared by @divajessurum👠👠❤️ (@divajessurum) on May 25, 2017 at 5:19pm PDT