'Alma mía': el primer álbum musical de Martina la Peligrosa

La cantante cordobesa Martina la Peligrosa presenta su primera producción discográfica titulada Alma mía, en la que a través de 11 canciones y 3 bonus tracks explora ritmos del Caribe combinados con diferentes géneros musicales.

El disco,que ya está disponible en formato físico en las discotiendas del país y en tiendas digitales de música, contó con la producción de Slow Mike de ChocQuibTown y Jairo Barón. Fue grabado en los estudios de Audiovision y Mix Factory Studios.

Alma mía tiene un significado muy especial en la vida de Martina, pues según ella “representa un corazón musical dispuesto, entregado y con aires sencillos pero llenos de amor por el arte, la tierra y la familia”.

“Este disco es honesto, he entregado mucho más de lo que soy. Es muy importante para mí, compongo todas las canciones, que plasman el recorrido musical de mi carrera, temas que escribí desde que estuve cantando en lugares como Gaira hasta el comienzo de mi vida profesional. Me place mucho hacer un disco con tanta calidad, esté es el momento preciso para entregar una propuesta diferente, he soñado con él y tenerlo ahora es cumplir un sueño”, señala la joven cantautora.

