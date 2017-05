¿Por qué ‘Los Morales’ ha recibido críticas en las redes sociales?

El lunes se estrenó en el canal Caracol la novela que se basa en la vida del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales y su familia. Y aunque es mucho lo bueno que se ha dicho de la producción, también han habido comentarios negativos. ¿Por qué Los Morales ha recibido críticas en las redes?

Aunque los televidentes se encuentran conformes por una nueva novela relacionada con la Costa Caribe y el vallenato, aseguran que lanzarla luego de la muerte de Martín Elías no fue una buena idea.

Son otros los que afirman que el Kaleth Morales de la novela no es nada parecido al cantante fallecido. También hay quienes asegura que al ser una bionovela no debió agregarse que Kaleth no ha muerto y que se encuentra en el limbo, como su canción.

Sin embargo las cifras demuestran que varios son los televidentes que están interesados en la producción. Con su capítulo estreno ocupó el segundo lugar del rating al marcar 12.8 en su audiencia.

Los Morales es protagonizada por Julio Meza, María Laura Quintero y Jerónimo Cantillo, y es presentada a las nueve de la noche, siendo la competencia directa de La Ley del Corazón, novela de RCN.

@CaracolTV/los Morales no tienen la culpa pero ya esta bien de tanta corronchada, caracol insiste con lo mismo pero esta vez nos pierde much — LUIS ALBERTO (@Herreradia07) May 22, 2017

La nueva novela de caracol "los morales" es una invitación al alcohol. @ivan_ortizb — Jaime gomez (@boga259) May 23, 2017

El casting el libreto la historia nooo.. a los morales no le atinaron los de caracol ni una — colombianisimo (@carlitos80180) May 23, 2017

Que dizque la nueva novela de caracol "los morales" es una invitación al alcohol.😂🙄🤔 — Daniela. (@DaniAlv_6) May 23, 2017