3 aspectos que le criticaron a Catalina Aristizábal, nueva presentadora del 'Desafío' de Caracol

Este 23 de mayo Caracol Televisión estrenó en su prime time una nueva versión del Desafío Súper Humanos, que en esta oportunidad se desarrolla en Cap Cana, República Dominicana.

La encargada de presentar esta décimocuarta edición del reality es Catalina Aristizábal, quien entra en reemplazo de Margarita Rosa de Francisco, quien por varios años estuvo con la conducción del programa de aventura.

“Sin pensarlo me venía preparando desde hace tiempo para este reto. Hice un cambio en mi vida hace 3 años el cual me introdujo al entorno de la nutrición y el mundo fitness. El conocimiento y la preparación física también me permitió llegar a la presentación del programa”, expresó la paisa.

Sin embargo, la experta en fitness no convenció a los exigentes televidentes colombianos. A continuación, 3 críticas que le hicieron los usuarios de redes sociales a Catalina y a su trabajo como presentadora del Desafío:

Su tono de voz

Los televidentes criticaron, y hasta se burlaron, de la característica voz nasal de Catalina.

Catalina Aristizabal tambien va a necesitar otorrino, los decibeles que tiene que hacer no le alcanzan #DesafioSuperHumanosCapCana — Yin Yen (@jorge_usmadg) May 24, 2017

#DesafioSuperHumanos esta Catalina aristizabal tiene una voz gritona y no tiene carisma deberían de colocar a jessica cediel — jose luis manga (@joseluismanga1) May 24, 2017

Esa vocecita chillona de Catalina Aristizabal no pega en el #DesafioSuperHumanos y menos la de Osmin. — Alejandra Alfaro (@ave321) May 24, 2017

Las muletillas

#DesafioSuperHumanos Y la bendita muletilla de Catalina Aristizabal "infortunadamente" hay que enriquecer el vocabulario 🤔🙄 — Pau (@Paulis0903) May 24, 2017

“¡No es igual que Margarita!”

La ‘Niña Mencha’ dijo en febrero que no sería parte de la nueva edición del reality, y hace algunos días, en su cuenta en Instagram, aseguró que “el Desafío quedará en manos de la bella Catalina Aristizábal. Ya para mí se terminó. Mi agradecimiento más profundo por siempre para Caracol Televisión”.

#DesafioSuperHumanos Que desgracia: la desagradable, odiosa, engreida y fastidiosa de Catalina Aristizabal. Nunca como la mejor: Margarita — pedrojaviersanpulido (@pedrojaviersan4) May 24, 2017

Me encanta Catalina Aristizabal, pero nada como @Margaritarosadf — J Balvina (@LatalPinto) May 24, 2017

Catalina Aristizábal es muy mamacita y todo lo que quieran, pero nada como Margarita Rosa de Francisco, esa vieja es la ley, la amo. — YM. (@YanaraMiranda) May 24, 2017

