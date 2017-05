Osmín Hernández llega al 'Desafío' de Caracol para entrenar a los 'Desterrados'

Osmín Hernández, un exmilitar cubano que ha sido el entrenador personal de varios famosos como los actores Matt Damon o Mark Wahlberg y la cantante Gloria Estefan y su marido, el productor Emilio Estefan; llega a Desafío Súper Humanos 2017 para poner a sufrir a los ‘Desterrados’ del popular concurso de Caracol Televisión.

El método que utilizará el estricto hombre con los integrantes del séptimo equipo del Desafío será el conocido Método Osmín, una llamativa y exigente forma de entrenarse que tiene 3 reglas: Nada de relaciones sexuales, la calle será su gimnasio y la dieta será “pescado, agua y ensalada”.

Cero relaciones sexuales

Osmín, gracias a su disciplina militar adquirida durante sus años de servicio en el Ejército de Cuba, no puede recibir un ‘no’ como respuesta. Una de las tres reglas que él maneja, es prohibir las relaciones sexuales mientras dura el entrenamiento. “Mi método no sólo es físico sino que proporciona las herramientas necesarias -fuerza de voluntad, disciplina y seguridad- para conseguir la meta que te propongas. Si logras superar mi método no hay ningún obstáculo que no puedas salvar”, dijo en alguna oportunidad el entrenador al portal Media Set.

“La calle será el gimnasio”

Los participantes que integren el grupo de los ‘Desterrados’ serán advertidos por Osmín sobre el nuevo espacio para realizar sus entrenamientos, pues el cubano tomará las calles como improvisados gimnasios valiéndose de escaleras, canecas, entre otros, pero no olvidará la playa y las condiciones climáticas que estas puedan presentar.

Pescado, agua y ensalada

La alimentación de los ‘Desterrados’ se reducirá simplemente a la ingesta de pescado, agua y ensalada. “Mi método es una terapia de choque que sólo yo puedo llevar a cabo. Para algunos es una auténtica locura, pero mi experiencia en el entrenamiento personal me ha demostrado que es totalmente efectivo”, explicó Osmín al medio anteriormente mencionado.

“El séptimo equipo lo encabeza este señor, que tiene un estilo bastante particular. Él es un exmilitar cubano con un método muy llamativo que aplicará a los participantes”, adelantó Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento del canal.

