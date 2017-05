“Quería mostrarle a Colombia un protagonista negrito y feito”: Julio Meza

A Julio Meza la vida le sonrió en 2005, cuando fue declarado el primer ganador del reality ‘Factor X’. Desde entonces su camino ha estado lleno de buenas sorpresas y oportunidades que ha sabido aprovechar al máximo. Ahora tendrá la oportunidad de darle vida a uno de los músicos más representativos del vallenato, el creador de la dinastía Morales.

Y tiene un objetivo que cumplir: entregarle a los televidentes colombianos un protagonista autóctono y fiel a la cultura vallenata.

Julio Meza habló con PUBLIMETRO sobre esos momentos mágicos que vivió mientras grababa la novela que usted podrá disfrutar desde esta noche por el Canal Caracol.

Julio, ¿cómo llegó a sus manos el papel de Miguel Morales?

Este personaje de Miguel Morales para mí fue una sorpresa. Yo no estaba en el país, estaba en Miami coordinando mi producción nueva que será de música urbana. También estaba firmando un contrato para componer para otros artistas como Mark Anthony y J Balvin, y pues no tenía en mente hacer casting para novelas.

No había vuelto a hacer novelas desde ‘Chepe Fortuna’, donde interpreté a ‘Chipi Chipi’, porque los papeles que se asomaban para una persona de color eran de chofer, de celador, de esclavo y eran unos personajes que yo no quería hacer porque no quería romper el dedicarme a mi música. Así que ya llevaba un mes y 10 días en Miami cuando, de pronto, revisando Facebook encontré un mensaje de una chica de maquillaje de Caracol en el que me decía que me estaban buscando urgentemente para un papel.

RCN fue por años la casa de Julio Meza, pero ahora Caracol quería contar con su talento…

Yo había trabajado durante 10 años con RCN y quería trabajar con Caracol, pero nunca esperé que me llegara la oportunidad. Y mi mánager también me había dicho que si no era muy importante el llamado que me hacían que no me fuera de Miami porque ya tenía muchas cosas adelantadas de mi disco.

Entonces llegó esta oportunidad y conocer este papel, la vida de Miguel Morales, no es tan lejos de lo que me ha tocado a mí.

¿Por qué dice que su vida es parecida a la de Miguel Morales?

Porque las cosas que le pasaron también me sucedieron a mí. Cuando Miguel se rebuscaba vendiendo cosas, vendiendo pescado, porque fue un tipo trabajador, que no se refugiaba solo en la música para salir adelante.

En la novela se darán cuenta que la abuela de Miguel era la que le decía: “canta, canta”. Y en la mía pasaba lo contrario. Mi mamá era la que me decía: “¡Esa música no! Vaya a trabajar en otra cosa”. Así que no tuve que buscar a fondo para entender el personaje de Miguel Morales, no tuve que ir a internet para verlo, no tuve que ir a hablar con él. Yo creo que el escritor plasmó tan bien las cosas que leyendo el libreto te alegras, sufres, lloras.

¿Cómo vivió los días de grabación, en las que contaban las duras historias sobre Kaleth?

He vivido unos momentos en los que recuperarme ha sido difícil. No quería grabar algunas escenas de Kaleth. Muchas veces pensé en Miguel Morales, en su familia, y que nosotros vamos a remover algunas heridas y que ellos van a sufrir mucho.

Hay escenas que no queríamos hacer porque se sentía muy espeso el ambiente. hay escenas en las que no tuvimos que trabajar tanto para sacarlas bien, hay escenas tan naturales que si era de llorar, llorábamos, sufríamos con lo que decíamos, hay momentos en que los que todos los que estaban trabajando con nosotros quedaron mudos, lloraron. Hubo momentos en los que marcamos tan bien la escena que en una sola toma quedó. Esto será un éxito porque todos se entregaron por completo a este proyecto.

Será muy bonito e impactante lo que le mostraremos a Colombia y al mundo.

¿Y cómo fue la experiencia de cantar y actuar? Dos pasiones de Julio Meza.

Es algo loco. Cada vez que quiero hacer una producción musical siempre sale una novela que me hala. Cuando me llamaron para ‘Chepe Fortuna’ estaba trabajando un proyecto musical y me tocó dejarlo por un papel co-protagónico.

Pero luego de eso dije que no volvía a hacer novelas sin no era uno principal. Yo le dije a Dios: “yo quiero un protagónico. Quiero mostrar un negrito, feito, quiero mostrar lo que soy. No que siempre sea el protagonista bello, con unos ojos claros”.

Así que este es un nuevo sueño cumplido…

Sí, porque para la Costa este va a ser un protagonista natural, más cercano a la realidad de la gente.

En cuanto a la parte musical, esto me motiva mucho porque yo estoy haciendo música urbana y ahora estoy cantando vallenato, que fue lo que aprendí mientras fui criado en La Guajira. Así que vuelvo a dejar una producción musical ahí sentada por dedicarme 100% al personaje.

Estoy entregado por completo a Miguel Morales y a su dinastía.

¿Cuáles son los rituales que realiza antes y durante las grabaciones de las escenas?

No me leo los libretos completos, no me gusta. Me leo la escena cuando me toca. Leo día a día porque día a día voy sufriendo. Cuando un actor viene a contarme lo que pasa me daña el ambiente porque yo necesito ir sufriendo poco a poco lo que pasa.

Para quienes no están familiarizados con la historia musical de Miguel Morales, ¿qué vamos a encontrar en la novela?

Van a conocer a un tipo que, a pesar de que no tuvo estudios, él empieza a cambiar toda su vida para que sus hijos no sufran. Les aconseja sobre todas las cosas que no sean músicos. Hay una escena en la que él (Miguel Morales) le dice a Kaleth que no quiere que cuando camine por la calle le digan “ahí va el cantantucho”. Que él quiere que cuando lo vean digan: “ahí va el médico, el doctor, porque de mí se burlaban, decían que yo fui pescador y que ahora me las tiro”.

Se llama ‘Los Morales’ porque van a conocer la dinastía, van a saber de dónde salió ese gran artista que marcó la historia vallenata en la juventud, Kaleth, el creador de ‘La nueva ola’. Verán cómo Miguel le pasa todo ese talento a su hijo y su hijo logra llevar ese talento al cielo.

Sobre la novela

‘Los Morales’ es la producción audiovisual inspirada en la vida y la música de la familia Morales, empezando con la historia de Miguel Morales, que continúa con su hijo mayor, Kaleth Morales, y termina con los menores de la dinastía, los ‘K Morales’.

Ellos, en diferentes épocas, dejaron una huella en la música vallenata.

La novela contará de una manera especial la magia que envolvió la historia de Kaleth Morales, quien en escasos ocho meses de carrera musical logró un gran reconocimiento a nivel nacional y el título del ‘rey de la Nueva Ola’.

Esta producción fue grabada en el maravilloso ambiente de Valledupar, con los sonidos de la guitarra y el acordeón y cuenta con las talentosas voces de Julio Meza, como Miguel Morales, y Jerónimo Cantillo, como Kaleth Morales.