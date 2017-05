Claudia Bahamón responde a las críticas por su "foto vulgar"

Me sorprende mucho ver cuántas mujeres de éxito, y además francas, tienen tantos peros para hablar con sinceridad en las situaciones que más les importan. Uso mi voz continuamente y se que muchas de ustedes también pero en la mayoría de situaciones no aprendemos a recurrir a nuestras propias palabras para comunicarnos o defendernos en ciertas circunstancias complicadas. No nos enseñan técnicas para comunicarnos porque criticar, emitir juicios y mostrarnos a la defensiva es lo que prevalece en nuestra sociedad y entre más viejas peor. Cuando somos niñas, por lo general se supone que debemos mostrarnos como unas damas y ser dulces y en nuestra mente nos retumban frases como: "No hables si no te hablan primero.", "Déjate ver, pero no oír." "No digas nada que moleste a los demás." "Miente si crees que harás daño" "Es mejor no decir nada que molestar a los demás". Qué?! Solo al escribirlas para recordarlas se me estremece todo de la rabia que me da porque esas palabras o frases de infancia lo único que hacen es enseñarnos a callar nuestra voz auténtica y sincera. Y cuando crecemos es peor porque quienes crecieron así 100% no tienen idea de cómo se sienten o piensan en realidad! Nuestra comunicación no debe por ningún motivo estar basada en "Tengo que ser amable y querida para no herir los sentimientos de los demás". ¿Por qué tengo que ser amable para no herir los sentimientos de los demás? Y yo? Cuando respondemos con honestidad, les juro que es que nos sentimos mal o incomodas frente al dolor, la decepción o la rabia de los demás. Entonces, estamos siendo amables no porque eso esté alineado con nuestra verdad, sino para evitar las reacciones de los demás. Que pinche dilema! Por favor dejemos a un lado las normas que dictan quiénes tenemos que ser y mejor busquemos expresarnos como nuestra propia versión y expresión de nosotras mismas. Cuando hablamos desde nuestro corazón y con sinceridad y muy alto les aseguro que se sentirán mejor. Si hablas así por primera vez te vas a sentir rara, pero luego te sentirás fantástica! #CalladitasNoNosVemosMásBonitas #NoTeQuedesCallada #expresatusemociones #expresatusideas #LaPulgaPensativa 🌸🌸🌸🌸 #speakout

A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on May 16, 2017 at 9:49am PDT