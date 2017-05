Las 5 canciones más emblemáticas de Chris Cornell

Nearly forgot my broken heart – Chris Cornell (Higher Truth)

Este fue el primer single del cuarto álbum de estudio de Chris Cornell llamado Higher Truth (2015). Nearly forgot my broken heart alcanzó el top 5 en el listado Mainstream Rock de Billboard, la primera entrada del fallecido músico en ese chart desde No Such Thing (2007). Además, esta fue la primera canción de Cornell en entrar a la lista de Canciones alternativas para adultos. En el video de Nearly forgot my broken heart, el artista aparece como prisionero en una celda esperando su turno para ser llevado a la horca.