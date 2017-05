Así era Diva Jessurum antes de ser famosa

Tú lo pediste @lapaocastrillon aquí está el antes y el después. Para quienes preguntan: por qué te paras así???? Toda mi vida me he parado y sentado igual. Creo que se nota jejejej😝😝 más #tbt. Lo mejor el veeper🤣🤣🤣

A post shared by @divajessurum👠👠❤️ (@divajessurum) on May 18, 2017 at 11:42am PDT