¿Cristina Hurtado fue quien no quiso despedirse de los televidentes?

No me dieron la oportunidad de despedirme en el noticiero, es una lástima, pero aquí estoy para decirles GRACIAS, GRACIAS de corazón por permitirme entrar en sus hogares durante estos años y ser testigos de mi carrera y mi vida! GRACIAS por tantos mensajes cargados de cariño, respeto y buenos deseos… GRACIAS gente hermosa, ustedes también me motivan para ser mi mejor versión cada día! GRACIAS a todos los camarógrafos y al equipo técnico por sus consejos, risas y partidos de fútbol, a todos los periodistas por su compromiso y buena energía, al equipo de producción por guiarme en cada etapa de mi profesión, a doña Mery por sus deliciosas ensaladas, a las recepcionistas por su permanente sonrisa y atentos saludos, a las maquilladoras por su esmero y dedicación, a mis compañeros de set por tantos momentos compartidos y a los directivos por permitirme desempeñar este hermoso y apasionante oficio del periodismo y la comunicación social! Hoy después de once años, me despido de la que fue mi escuela, mi casa, la empresa que me vio crecer como persona y profesional, la que me abrió las puertas para desempeñarme como presentadora y superar con esfuerzo y dedicación todos los obstáculos que llegaron desde mis inicios hasta hoy! Solo GRATITUD para el canal RCN

A post shared by CRISSHURTADO (@crisshurtado) on May 15, 2017 at 8:19pm PDT