Los retoques estéticos de Laura Bozzo en Colombia

La polémica presentadora Laura Bozzo aseguró a La Red del Canal Caracol que casi muere en Perú por una cirugía mal hecha, y por esa razón, optó por siempre viajar a Colombia para sus retoques.

“Con la edad, si no te retocas, estás arruinada… Cualquier problema que tengo, pa’ Colombia me voy. A Medellín o a Cali, que también tiene muy buenos médicos”, expresó la mujer al programa de televisión.

La ‘Señorita Laura, que ha causado polémica por el sin número de críticas que le llueven, asegura que la tienen sin cuidado y que le “resbalan”.

“Yo sí me cuido mucho el físico, porque soy una persona que me gusta verme bien. Los que tienen arrugas en la cabeza y toda esa porquería en la cabeza, no se las quita el bótox. Entonces podrán decirme ‘momia’, ‘fea’, ‘vieja’, pero eso se arregla. En cambio, lo imbécil no se los quita nadie”, agregó.

En el Belmond ♥️rumbo a la entrevista en ATV😍 A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of) on May 13, 2017 at 7:15pm PDT

Le puede interesar: Famosa colombiana se separa por infidelidad

“Me dijeron que era lo mejor para prevenir, y el médico me tasajea (cortar torpemente) el intestino. Al cortarme el intestino, se hace un hueco, y al hacerse un hueco, pues obviamente vino un ‘shock’ séptico, septicemia; casi me muero. Estuve viviendo 6 meses con un hueco en la barriga que no cerraba”, dijo Bozzo con respecto a la cirugía preventiva a la que se sometió para extraer su útero y ovarios, con el fin de prevenir el cáncer.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!