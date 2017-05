5 famosas colombianas que celebraron por primera vez el 'Día de la Madre'

El Día de la Madre se celebró este 14 de mayo en Colombia, y varias famosas que se estrenaron como mamás hace pocos meses, celebraron su día por todo lo alto.

Julieta Piñeres

La modelo y presentadora del noticiero CM&, Julieta Piñeres, celebró junto a su pequeña Olivia, fruto de su relación con el empresario Maurizio Mancini. “Ser mujer en este mundo no es nada fácil (…) Yo afortunadamente tengo a mi mamá al lado, muy cerca, entonces me siento tranquila cuando me toca irme porque se que mi mamá va a estar pendiente. Que mi esposo también tiene algo de tiempo y está encima. Fue importante que el circulo familiar brindara todo el apoyo para poder reintegrarme a mis labores sin sentir que a mi bebé le haga falta nada”, aseguró la costeña en una entrevista a Nueva Mujer sobre su rol. como madre.

Gracias DIOS por dejarme ser mamá y a OLI por escogerme ! Feliz día para todas ! Las queremos mucho ! #oliviamancinip A post shared by Julieta Piñeres (@julietapineres) on May 14, 2017 at 8:42am PDT

Laura Acuña

La presentadora de Espectáculo RCN y Muy Buenos Días compartió una tierna fotografía en sus redes sociales del momento en que dio a luz a su hija Helena. “Tú eres mi mejor regalo. Gracias amor de mi vida por dejarme ser tu mamá. ¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES PARA TODAS! Las amamos, besos de Helena en su día”, dijo la santandereana.

Tu eres mi mejor regalo! Gracias amor de mi vida por dejarme ser tu mamá. FELIZ DÍA DE LAS MADRES PARA TODAS! Las amamos besos de helena en su día 🌼 #Helena #1díadelamadre #TeAmoInfinito A post shared by Laurita Acuña (@lauraacunaayala) on May 14, 2017 at 5:31am PDT

Carolina Soto

La también empresaria publicó una foto del momento en que dio a luz a Valentino. “Desde este día tengo el mejor título: Mamá. Desde el primer día que te vi todo tuvo sentido. Entendí que Dios me dio mis ojos para cuidarte, mi oido se intensificó, ahora escucho a kilómetros de distancia, ahora me cuido más que antes, le tengo miedo a la muerte, pues necesito estar a tu lado para guiarte, ahora deseo mucho tiempo libre, no para descansar sino para enseñarte, compartir a tu lado y disfrutar cada segundo de tu vida… Porque ya vivo para ti. ¡Nunca encontrarás a nadie que te ame más que yo! Tu mamá… Gracias por escogerme como tu madre Valentino. Gracias Dios porque estoy viviendo lo más maravilloso”, señaló la mujer.

Igualmente, Soto compartió otra foto en la que su tierno bebé es el protagonista por una rosa que le regala a las seguidoras de la presentadora:

🌹asi de simple, asi soy feliz🌹mi coqueto aprendiendo desde bebe a amar a su mamá, a ser detallista y a respetar siempre a las mujeres❤️🏹😍 FELIZ DIA A post shared by Carolina Soto (@caritosotooficial) on May 14, 2017 at 2:58pm PDT

Carolina Cruz

La presentadora, además de estar muy regalada en su día, recibió un tierno mensaje por parte del actor Lincoln Palomeque, su pareja y padre del pequeño Matías. “Ahora lo entiendo todo… Gracias a Dios por dejarme disfrutar de todo este proceso, cada segundo, cada instante viviendo junto a ti el significado de la palabra MADRE, desde ese primer día en que nuestro angelito empezó a crecer lo llenaste de amor, la forma como le hablabas, te agarrabas la barriguita, las caricias, lo que comías pensando en él, ni hablar de la valentía que sacaste en el momento en el que el decidió venir a la vida a enamorarnos y ahora que está con nosotros soy feliz viéndote maravillada, viendo como lo cuidas, cómo estás pendiente cada segundo, a cada sonido que él hace, sin importar el sueño, el cansancio, viéndote ser su ángel guardián y viéndote ser una mamá enamorada. Todo esto ha sido una clase del significado de la palabra mamá. Gracias a ti @carolinacruzosorio por ser en estos meses un ejemplo de esa palabra… Mi admiración para ti y para todas esas mamás que luchan y viven día a día como también lo hizo mi madre solo por sus hijos….son una guerreras, las amamos”, dijo el artista en su Instagram.



Ana Karina Soto

Con un delicioso almuerzo en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, Ana Karina Soto celebró su primer día de la madre. La ex Protagonista de Novela dio a luz hace pocos meses a su hijo Dante, fruto de su relación sentimental con el actor Alejandro Aguilar.

Celebrando en familia @martha_vasquez_g @caroaguilar1503 @alejoaguilar82 #DanteAguilarSoto (((Dormido))) jejeje #EncantodelMar #Ibagué #Familia #CelebrandoElDíaDeLaMadre A post shared by Ana Karina Soto (@karylamas) on May 14, 2017 at 2:51pm PDT

