¿La ‘Crespa Martínez tiene novio? Estas fotos indicarían que sí

Good Morning 13º20'56"N 81º22'29"W AKA Paradiso… The heart is like a rose, once it blooms it may not do it again … So let's keep it happy while it's blooming ❤️🌹⚓️ @crespamartinez #paradise #island #beach #sea #caribbean #ocean #traveler #gopro #seaside #beachlife #nikon #travel #travelphotography #travels #tourism #instatravel #travelgram #instagram #traveling #photooftheday #pictureoftheday #picoftheday #life #live #traveltheworld #traveller #travelling #travelingram #instatraveling #islandlife

A post shared by Raul Huffington (@raulhuffington) on May 1, 2017 at 8:48am PDT