Linkin Park estrena el video para su canción ‘Good Goodbye’

Linkin Park lanzó el video oficial del tema Good Goodbye, el cual pertenece a su nuevo disco One More Light que verá la luz el próximo 19 de mayo.

El video fue dirigido por Isaac Rentz e incluye a la estrella del rap Pusha T, a la sensación británica Stormzy y a la leyenda de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar. El videclip de corte futurista, muestra al vocalista de la agrupación, Chester Bennington, en medio de una competencia cibernética de baloncesto.

De acuerdo con la banda, One More Light está construido teniendo como base historias personales, de heridas sanadas. Es el resultado de seis voces, cada una hablando de su vida y sus luchas como si fuera la primera vez.

“Al principio solo queríamos retarnos a nosotros mismos musicalmente hablando, pero después se convirtió en nuestra vida”. Dijo Chester Bennington, a través de un comunicado. “Yo canto sobre temas en mis letras que solo mi esposa y mis amigos más cercanos saben. Lo hago porque sé que allá afuera hay gente que ha pasado por las mismas cosas que yo y se siente bien saber que uno no está solo”.

El disco vendrá acompañado del The One More Light World Tour que arrancará el próximo 27 de Julio. La venta general de los diferentes conciertos comenzará mañana, 12 de mayo.

