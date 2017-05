Luego de su sonada ruptura con la actriz Lorena Meritano, parece que el presentador está abriendo de nuevo su corazón ¿Ernesto Calzadilla está estrenando amor?

En su última edición, la revista Vea asegura que lo vieron muy “seductor” durante la fiesta del cierre de Congreso Bienal Latinoamericano de Moda.

La publicación afirma que se le vio muy cercano a la chef Mila López, “con quien no dejó de bailar, de reír, y conversar. Toda la noche permanecieron muy cercanos hasta que se marcharon juntos y solos a altas horas de la madrugada”. ¿Ernesto Calzadilla está estrenando amor? Sin embargo, por el momento no se ha confirmado una relación.

Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla terminaron a comienzos de 2016 luego de tres años de relación. “Yo no tengo nada que decir, pregúntaselo a ella”, agregando que “hace mucho tiempo ese capítulo está cerrado. Ella está bien y eso me alegra. Está haciendo su vida, trabajando, y ya. Cada quien continúa su camino. Estoy agradecido de todo lo que vivimos en su momento, por lo bueno, por lo no tan bueno. No tengo nada más que decir”, dijo a la revista TVyNovelas hace algunos meses.

En la actualidad Lorena se encuentra en su natal Argentina, mientras que Ernesto está trabajando en Colombia como presentador del reality Yo me llamo, el más visto por los televidentes del país.

