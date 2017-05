5 planes para celebrar el Día de la Madre en Bogotá

Showcase de Lucy Rose

La cantautora británica Lucy Rose, quien en el año 2015 lanzó su segundo álbum de estudio titulado Work It Out, llega a Bogotá para presentar algunos de sus éxitos como Lines, Scar, Midle of the bed, entre otros; en la carrera 10ª #69-41 este jueves 11 de mayo. El concierto será el plan perfecto para aquellas madres que aman el Indie Folk y el Rock acústico.

El buen tango de Gina Medina y Alma de Tango

Para las mamás más tradicionales, el centro comercial Salitre Plaza tendrá el sábado 13 de mayo una noche de gala con el actor chileno Gonzalo Vivanco como anfitrión, para presentar el show de fino humor del grupo Irreverencia y lo mejor del tango con Gina Medina y Alma de Tango, un espectáculo musical con bandoneón, guitarra, un cantante y un violín.

Ópera en directo: El caballero de la rosa

El sábado 13 de mayo desde la MetOpera de Nueva York, se podrá disfrutar en directo en las salas de CineColombia la nueva producción de Robert Carsen, El caballero de la rosa. La obra, que se apreciará en alta definición y con subtítulos en español, significa la despedida en escena de la estrella mundial Renée Fleming.

Teatro: El conejo más estúpido de este siglo

Este fin de semana se podrá disfrutar en el escenario de la Casa2 de Maldita Vanidad, la obra El conejo más estúpido de este siglo del dramaturgo y director Santiago Merchánt, quien trabaja constantemente en la búsqueda de nuevos elementos que enriquezcan la escritura y la puesta en escena. El montaje de esta obra le apuesta al suspenso y a la acción, e introduce al público en los planes de su protagonista.

Annie, la huerfanita, el musical

La puesta en escena que incluye 30 artistas, con libreto de Martin Meeham y música de Charles Strouse, se presentará este viernes a las 7:30 p.m. y el sábado (3:30 p.m. y 7:30 p.m.) en el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez de la capital de la república. El elenco está encabezado por Jorge Cao, Yaneth Waldman, Juliana Reyes y Carlota López.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!