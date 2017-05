El destape de Carolina Gaitán en redes sociales

Al frente de mi ventana, la montaña infinita, bogotana y poderosa! La urbe se mueve debajo de mis pies y arriba la inmensidad. Qué corta es la vida para tantos sueños, para tanto amor! Amanecer.

