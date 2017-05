Al final de una conversación entre la sexóloga con el cantante sobre el primer beso, todo pasó de una simple historia y la realidad. Así fue el beso entre Pipe Bueno y Flavia Dos Santos.

En la nueva sección de Flavia en el programa Día a Día, En la cama con Flavia, Pipe le contó a la sexóloga que su primer beso fue a los 12 años, y con una mujer 13 años mayor que él. Al comienzo de su conversación con Flavia, el cantante de música popular no dudó en decir que esa primera experiencia fue “electrizante” y que “abusaron fue de mí. Me chuparon trompa a mí”, entre risas.

“Me dijo: ‘saque la lengua’, y después ella pegó su lengua con mi lengua. Yo me sentía extraño y ya después me chupó. Me asusté un poco, pero ya después cogí práctica… con otras chicas” ,agregó.

Luego de su historia, la presentadora no dudó en preguntarle a Pipe si podía darle un beso, y lo hizo muy cerca a la boca, o como dijo el jurado de Yo me llamo, “esquiniadito”.

La historia de Pipe Bueno y el beso que se dio con Flavia Dos Santos se puede ver en la página oficial del canal Caracol a partir del segundo 43.

