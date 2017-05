"Orange Is The New Black": Justicia y rebelión para Poussey

Las prisioneras de Litchfield se rebelan para exigir justicia por la muerte de Poussey en la nueva temporada de “Orange Is The New Black”.

Netflix liberó el tráiler oficial de la esperada 5ta temporada de “Orange Is The New Black” y se estrenará el próximo 9 de junio.

Sin duda la partida de Poussey marcó un vacío en los fanáticos y para las prisioneras de Litchfield representó un grito de liberación.

La anarquía se apodera de los pasillos de Litchfield y esta temporada la vida de las internas cambió por completo.Esta 5ta temporada se llevará a cabo en tiempo real durante 3 días de huela que marcar´ el inicio de la revolución.