'Mío o de nadie' llega a las salas de cine con sus tintes de locura

El matrimonio de ‘Tessa Connover’ ha llegado a su final, no habrá una reconciliación. Su exesposo ‘David’ se ha enamorado de ‘Julia’ y quiere comprometerse con ella. ¿Hasta dónde llegará ‘Tessa’ con tal de no verlos felices? Así comienza la historia de Mío o de nadie, película que hace pocos días se estrenó en nuestro país y que se centra en los celos de una mujer cuando estos toman tintes patológicos.

¿Qué le atrajo del guion y de la película?

Rosario Dawson: Lo que me encantó de esta cinta fue la oportunidad de trabajar con mujeres notables, pero sobre todo, contar una historia de múltiples facetas sobre dos chicas que luchan por ser perfectas y cómo esta las lleva por el camino equivocado.

¿Cómo se acercó a su personaje?

Katherine Heigl: El impulso de ‘Julia‘ por la perfección, la forma en que ella camina, se mueve y hasta se peina, marcó el tono para mí. Funciona muy bien para la película, pero ella y yo no seríamos amigas (Risas).

Sin embargo, siento una cierta simpatía y compasión por ‘Tessa’. Ella no siempre es maníaca. En el fondo todo se debe a que es insegura, está asustada y no sabe cómo lidiar con su vida.

Katherine, los movimientos de ‘Tessa’ son tan medidos y precisos. ¿Los calcó de alguien en particular?

KH: De nadie en específico. Los manierismos del personaje me causaron mucho dolor de espalda después de un tiempo. Camina como tiesa, pero creo que mucho de eso se debe a que ‘Tessa’ está muy herida, emocionalmente hablando.

“Creo que ‘Tessa’ cruza el umbral cuando usa las redes sociales para buscar al abusador exnovio de ‘Julia’, con el fin de que intente reconectarse y reconciliarse con ella”, Denise Di Novi, directora de la cinta.

¿Cómo logró que la locura de ‘Tessa’ fuera tan aterradora, pero sin caer en los clichés del típico personaje demente?

KH: Realmente comienza con la compasión. Sentí lástima por ella y me identifiqué con su miedo. Su “locura” nace realmente de la inseguridad y la idea de que ella no puede lograr la perfección en su vida, en su matrimonio, con su hijo y en sí misma.

Ella cree que sin esta perfección todo su mundo se desmoronará. La desesperación de aferrarse a ella es lo que la lleva a tomar decisiones que cualquier persona sana no haría.

Rosario, su personaje, ‘Julia’, es víctima de violencia doméstica. ¿Investigó sobre el tema?

RD: He sido portavoz de diferentes campañas de ayuda a las víctimas de violencia doméstica, como por ejemplo la Purple Purse Campaign. Así que me cayó como anillo al dedo el interpretar a ‘Julia’, quien ha pasado por todo eso. Miré su dolor, el de otras mujeres y así le di forma al personaje.

Geoff, ¿cómo fue trabajar con estas mujeres, en una cinta en la que ellas son el centro de atención?

Geoff Stults: Todo lo que sé es que son dos mujeres realmente hermosas que se estaban peleando por mí (Risas). Así que estaba feliz.

Pero hablando seriamente, creo que la situación de mi personaje no es para nada fácil. ‘David’ está haciendo lo mejor que puede con la crianza de su hijo con ‘Tessa’, mientras se enamora de Julia. Su vida se encuentra literalmente entre “la espada y la pared”.

¿Es más fácil tener una mujer al timón para realizar cada una de las escenas, teniendo en cuenta que es una dama quien dirige?

GS: No lo dudo. Denise Di Novi puso mucho cuidado y dedicó varias horas a la creación de cada una de las escenas. Lo hizo con esa intensidad que solo tienen las mujeres.

Paralelo a su trama, Mío o de nadie también busca convertirse en una invitación a que las mujeres denuncien sus casos de maltrato.

