Benicio Del Toro negocia protagonizar una serie que dirigirá Ben Stiller

El actor puertorriqueño Benicio Del Toro se encuentra en negociaciones para protagonizar junto a la actriz estadounidense Patricia Arquette la serie limitada “Clinton Correctional”, una producción televisiva que dirigirá el intérprete y cineasta Ben Stiller.

Según informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter, la cadena Showtime se encargará de desarrollar este proyecto, que ya cuenta con el sí de Stiller a la espera de que Del Toro y Arquette se incorporen al elenco si llegan a buen puerto las conversaciones.

“Clinton Correctional” se basará en la historia real de dos presos que se fugaron de una cárcel del estado de Nueva York con la ayuda de una de las trabajadoras de la prisión.

Vencedor del Óscar al mejor actor secundario por “Traffic” (2000), Del Toro tiene en su horizonte más inmediato el estreno de “Star Wars: The Last Jedi”, el octavo episodio de la saga ideada por George Lucas, y de “Soldado”, la secuela del thriller “Sicario” (2015) que dirigió Denis Villeneuve.

Por su parte, Arquette, que se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por “Boyhood” (2014), formará parte del elenco de “The Bell Jar”, el debut tras las cámaras de la intérprete Kirsten Dunst.

Finalmente, Ben Stiller, que como actor ha dejado su huella en “There’s Something About Mary” (1998) y “Meet the Parents” (2000), ha dirigido filmes como “Zoolander” (2001) o “Tropic Thunder” (2008).

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!