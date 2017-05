María Fernanda Yepes ha generado recordación entre los colombianos por participaciones en novelas como Rosario Tijeras, Sin senos no hay paraíso y En los tacones de Eva. Ahora da de qué hablar por ser la actriz colombiana que despreció a Maluma.

En entrevista para la emisora mexicana Fórmula Espectacular, aseguró que: “tenía 18 añitos, divino, y nos veíamos en el gimnasio y me miraba así como con los ojos de enamorado, pero yo lo veía y yo ‘no, pero es que está muy bebé’. Ni musculitos le habían salido”, dijo la actriz que está cercana a los 40 años, mientras que Maluma no ha llegado a los 24.

“Él me saludaba siempre porque yo hacía Rosario Tijeras en ese momento”, contó la colombiana, quien ante la incredulidad de los oyentes y de los locutores agregó que: “es lo que les estoy diciendo, o sea, Maluma estaba enamorado de mi cuando tenía 18 años”.

Sin embargo, los papeles se voltearon, porque ahora Maluma es el amor platónico de María Fernanda Yepes: “Y hoy en día, ¡ay, mi amor platónico!, yo creo que ya ni me voltea a ver (…) No lo he vuelto a ver desde entonces, porque este chico ya se mueve en las ligas mayores, pero si me vuelve a ver de seguro diga: ‘la señora de la que estaba enamorado, la ruca esta sí aguanta”.

Busquen el podcast con nuestra invitada @MFernandaYepes deliciosa charla!!! pic.twitter.com/L174CJfyBi — Fórmula Espectacular (@F_Espectacular) April 26, 2017

