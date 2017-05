Así se veía el cuerpo de Carolina Cruz antes de ser presentadora

Como han pasado los años….GRACIAS 🌺🌺 #Repost @reinasdelvalle10 ・・・ En 1999 la representación del Valle corrió por cuenta de @carolinacruzosorio, sin duda una de las virreinas nacionales de la belleza más recordada y querida por los colombianos. #CarolinaCruzOsorio #SeñoritaValle2009 #BellezaVallecaucana

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on May 4, 2017 at 12:20pm PDT