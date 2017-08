Muere Peter Vaughan, actor de Game of Thrones

Actores, equipo de producción y fanáticos de la serie Game of Thrones están de luto por la muerte de Peter Vaughan, quien por años le dio vida a ‘Maester Aemon’.

Fue su representante quien confirmó la noticia, aunque no detalló cuáles fueron las causas del fallecimiento.

“Tristemente, Peter Vaughan murió aproximadamente a las 10:30 de esta mañana. Lo hizo pacíficamente, rodeado de su familia”, aseguró su agente, Sally Long-Innes.

Vaughan interpretó durante cinco años al personaje basado en las novelas de George R.R. Martin. Su nombre real era Peter Ohm y nació el 4 de abril de 1924 en Shropshire, Inglaterra.

En Reino Unido se dio a conocer por series como Porridge, Citizen Smith y Our Friends in The North, aunque la fama mundial se la dio Game of Thrones.

