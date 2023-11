Los integrantes de “El Chavo del 8” que aún juegan en la vecindad

Expandir Reproducción automática 1 de 7

«El chavo del 8» perdió hoy a uno de sus integrantes: Rubén Aguirre, mejor conocido como «El Profesor Jirafales», quien dejó de existir a los 82 años de edad, dejando un gran vacío en el corazón de los millones de personas que lo vieron en el mundo llevando flores a «Doña Florinda»

Aguirre se une a alista de los integrantes de programa cómico que han dejado la tierra para seguir haciendo reír en el cielo. El primer en partir fue Ramón Váldes, el actor que le dio vida a «Don Ramón», quien murió a los 64 años en 1988 por un cáncer al estómago.

En 1994, «El chavo del 8» perdió a otras dos importantes figuras. Raúl «Chato» Padilla, quien interpretaba a «Jaimito», el cartero, murió en febrero de ese año a los 75 años de edad. Le siguió Angelines Fernández, actriz que interpretaba a «Doña Clotilde!, o la «bruja del 71», quien falleció a los 71 años por un cáncer pulmonar, un mes después.

En noviembre de 2014 el mundo despidió a Roberto Gómez Bolaños quien dejó de existir a los 85 años debido a complicaciones respiratorias.

Pero a pesar de estas tristes despedidas aún quedan cuatro integrantes de la «Vecindad del Chavo» que nos siguen haciendo reír aquí en la tierra. Ellos son los integrantes del «Chavo del 8» que aún «juegan» en la vecindad.

Florinda Meza/»Doña Florinda»

La viuda de «Chespirito» tiene 67 años y desde que murió su Roberto Gómez Bolaños, en cada aparición no deja de recordarlo. La actriz sigue viviendo en Cancún, se dedica a dar algunas entrevistas y esta buscando quien la apoye para porducir una obra de teatro.

El comediante Carlos Villagrán, más conocido como «Quico» en el programa «El Chavo del 8», reveló en 2011 que mantuvo un amorío con Florinda Meza, su madre en la ficción, antes de que ella estuviera con Gómez. Argumentando que se guardó por muchos años el secreto y ahora ya no lo puede guardar más.

Carlos Villagrán/»Quico»

Tiene 72 años durante su carrera vivió de forma itinerante en diversas ciudades de América Latina, (entre ellas Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires, Santiago y Miami. Se casó tres veces y es padre de seis hijos: Paulo, Sylvia, Samantha, Edson, Gustavo y Vanessa. Entra las décadas de los 80 y 90 viajó por Latinoamérica con su circo llamado «El circo de Kiko».

Édgar Vivar/»El Señor Barriga»

El actor tiene 67 años y es tal vez el más activo de todos ha tenido participación en algunas telenovelas y continúa trabajando en teatro. Sufrió dos graves tromboembolias pulmonares que lo mantuvieron en terapia intensiva. Desde 2003 realizó algunas terapias para recuperarse, a base de ejercicios respiratorios, el trabajo de los especialistas y medicamentos. Tuvo que cargar un tanque portátil de oxígeno, que ahora utiliza solo durante las noches.

María Antonieta de las Nieves/»La Chilindrina»

Con 65 años la actriz no se ha despegado de el personaje que la dio a conocer. En marzo pasado de las Nives dio a conocer su retiro: «Llevo casi 40 años en el circo, entonces ya no creo que dure otros 40 años. Esta no será un retiro hipócrita como muchos que anuncian su última gira y luego regresan, mi gira del adiós será la última vez que me van a ver, estamos en Estados Unidos y terminamos en California”, explicó.