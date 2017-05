García-Margallo inaugura en Veracruz exposición por el 75 aniversario de Efe

Publicidad





Veracruz (México), 8 dic (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, inauguró hoy una exposición fotográfica con motivo del 75 aniversario de la Agencia Efe en el puerto de Veracruz, unas horas antes del inicio de los trabajos de la XXIV Cumbre Iberoamericana.

Tras hacer un recorrido por la muestra “EFE 75 años en fotos 25 años construyendo América Latina” en compañía del presidente de la agencia de noticias, José Antonio Vera, García-Margallo destacó que en la exposición ha podido ver parte de su biografía y no la más alejada de su conexión con Iberoamérica.

“He sido 17 años miembro del Parlamento Europeo, siempre he estado en delegaciones iberoamericanas, he participado en los acuerdos de asociación (a ambos lados del Atlántico)” y también “en la liberación de visados que no lo tenían, Perú y Colombia”, indicó.

“Ha sido para mí una alegría ver estas fotos, ver la imagen de mi país proyectada (…) sobre toda esa área que siento como mía, como propia, que es la comunidad iberoamericana de naciones”, comentó.

El titular de Exteriores dijo que la exposición, que estará abierta hasta el próximo 1 de febrero, le “produce una cierta nostalgia y un notable orgullo”, y también “muchas ganas de trabajar enormemente para que nuestros lazos sean cada vez más intensos”.

Aludió a varias de las imágenes de la muestra instalada en el Centro Cultural Atarazanas, entre ellas una foto del rey Juan Carlos cuando firmaba la Constitución en 1977 y otra del intento de golpe de Estado de 1981, que recuerda que la “democracia no fue gratis”.

Por su parte, Vera destacó el esfuerzo que hay detrás de imágenes que han dado la vuelta al mundo, como aquella en que un fotógrafo de Efe estuvo dos horas esperando hasta captar el momento en que un rayo impactaba en el Cristo Redentor del Corcovado, la foto más vendida de la agencia en su historia en Brasil.

Indicó que los periodistas de Efe trabajan en condiciones difíciles de violencia o desastres naturales como terremotos y huracanes, y además de “forma anónima”.

Desde hace ocho meses, dijo, esta exposición que celebra los 75 años de vida de la Agencia, ha recorrido España y varias ciudades de América Latina, como Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Caracas y la propia capital mexicana.

La muestra fue patrocinada por la constructora española FCC, que aporta también algunas imágenes sobre ingeniería civil en América Latina en el último cuarto de siglo.

El director general de Comunicación de la compañía, José Manuel Velasco, se declaró contento por participar en la exposición de Efe, que reúne dos importantes palancas de transformación social y económica: la comunicación y la infraestructura.

“A través de esta exposición, mostramos la cara importante de lo que construimos, de lo que hacemos y de cómo nos conectamos, vía la comunicación, con los ciudadanos”, añadió.

La muestra reúne imágenes de varios acontecimientos que han marcado la historia contemporánea en Iberoamérica y el mundo, y un reflejo de las transformaciones tecnológicas experimentadas por los departamentos gráficos de las agencias de noticias, con el paso del rollo fotográfico al formato digital o del blanco y negro al color.

Personajes emblemáticos de la Época de Oro del cine mexicano, como Mario Moreno “Cantinflas” o María Félix, la liberación de la política Íngrid Betancourt en Colombia, la proclamación del rey Felipe VI y la primera Cumbre Iberoamericana, en 1991, son algunas de las imágenes estelares de la muestra.

La exposición también ha contado con el apoyo de Banco Popular/BX+, Iberia, Iberdrola, Aeroméxico, la Embajada de España, la AECID, el Centro Cultural de España en México, el Gobierno de Veracruz, la Secretaría de Turismo de ese estado mexicano y el Instituto Veracruzano de la Cultura.