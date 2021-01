Los estrenos y lanzamientos de Xbox para este enero de 2021

Actualización de temporada de eFootball PES 2021 (Android y consola) – 7 de enero

Juega con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, el legendario Diego Maradona y más en una de las series de videojuegos deportivos más famosas, eFootball PES. Juega con amigos en co-op en línea, partidas cara a cara y participa en eventos de fútbol de la vida real con el modo Matchday. Ahora, en su vigésimo quinto año, este es el mejor momento para experimentar el fluido y divertido gameplay de PES. Descubre por qué este título es considerado como la piedra angular de los videojuegos de fútbol.

Injustice 2 (Android, consola y PC) – 7 de enero

Injustice 2 es la superpoderosa secuela del exitoso juego de luchas Injustice: Gods Among Us que permite te permite construir y potenciar la versión definitiva de los personajes favoritos de DC. Injustice 2 continúa la historia cinematográfica mientras Batman y sus aliados trabajan para volver a unir las piezas de la sociedad, pero luchan contra aquellos que restaurarían el régimen de Superman.

The Little Acre (Android y consola) [email protected] – 7 de enero

The Little Acre se desarrolla en Irlanda de 1950 y sigue la historia de Aidan y su hija Lily. Después de descubrir pistas sobre el paradero de su padre desaparecido, Aidan se da cuenta de que ha caído en un extraño mundo nuevo. Con narración de voz completa y animación dibujada a mano, The Little Acre es un maravilloso juego de aventuras para recordar.

Neoverse (PC) [email protected] – 14 de enero

Neoverse es un hermoso y fantástico juego que consiste en aventuras con emocionantes desafíos. Construye mazos de forma estratégica y pon a prueba tus habilidades de acción. Inicia una aventura con héroes únicos para salvar el mundo a lo largo de varias líneas de tiempo.

Torchlight III (Android y consola) [email protected] – 14 de enero

En Torchlight III, Novastraia se ve nuevamente bajo amenaza de invasión. Ahora, dependerá de ti defenderte de los Netherim y sus aliados. ¡Reúne tu ingenio y desafía la frontera para encontrar fama, gloria y una nueva aventura!

What Remains of Edith Finch (PC) [email protected] – 14 de enero

What Remains of Edith Finch es una colección de historias cortas sobre una familia en el estado de Washington. Acompaña a Edith mientras explora la historia de su familia a través de estos episodios e intenta descubrir por qué es la única sobreviviente de su familia.

YIIK: A Postmodern RPG (PC) [email protected] – 14 de enero

Sigue la historia de Alex, un universitario recién graduado que presenció la desaparición de una mujer en un elevador en este juego surrealista estilo JRPG ambientado en 1999. Acompaña a Alex mientras se une a una banda de inadaptados de Internet para investigar la desaparición de la mujer. Utiliza LP de vinilo, cámaras y otras rarezas de antaño en batallas que combinan dinámicos minijuegos con combates por turnos, mientras te abres paso al interior de fábricas con trampas explosivas o cuevas con puzles en tu búsqueda por la verdad.