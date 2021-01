La nueva serie a la que le apuesta una de las apps más importantes de series y películas

Apple TV+ presentó el tráiler oficial de la esperada serie original de ocho episodios, "Losing Alice." El apasionante thriller neo-noir de la creadora, escritora y directora Sigal Avin, hará su debut mundial en Apple TV+ el viernes 22 de enero con los primeros tres episodios, y los nuevos episodios se estrenarán semanalmente, todos los viernes.

Seleccionada para CANNESERIES: el Festival Internacional de Cannes 2020 y We Are One: A Global Film Festival de Tribeca + YouTube, "Losing Alice" es el más reciente drama imprescindible de Apple TV+ que lleva al espectador a un viaje cinematográfico espeluznante y conmovedor a través del consciente y subconsciente de la mente de su protagonista. El drama producido en Israel sigue a Alice (Ayelet Zurer), una directora de cine de 48 años, que se siente irrelevante desde que dio un paso atrás para formar una familia, mientras que su esposo, David (Gal Toren) está en el mejor momento de su floreciente carrera actoral. Después de un breve encuentro en el tren, Alice se obsesiona con una mujer fatal, una joven guionista Sophie (Lihi Kornowski) y su inquietante película que protagonizará David. Cuando se le pide a Alice que dirija el proyecto, entra en un triángulo amoroso poco convencional, renunciando eventualmente a su integridad moral para alcanzar poder, relevancia y éxito.

A través del prisma de esta Fausto femenina, la serie explora temas como los celos, la culpa, el miedo a envejecer y las complejas relaciones que las mujeres tienen entre ellas. Pero, sobre todo, "Losing Alice" es una carta de amor para las mujeres que se sientan en la silla de Director, un puesto todavía muy poco común en la industria.

“Losing Alice” fue creada, escrita y dirigida por Sigal Avin, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Yoni Paran, Nadav Palti y Tami Mozes Borovitz. La serie estará disponible para su estreno a nivel mundial por primera vez en Apple TV+ en un nuevo acuerdo de coproducción con la productora israelí, Dori Media, en asociación con HOT, y está protagonizada por Ayelet Zurer, Lihi Kornowski, Gal Toren, Yossi Marshak, Shai Avivi y Chelli Goldenberg.

La nueva serie se une a la galardonada lista de Apple TV+ de Apple Originals de los narradores más imaginativos de la actualidad. Apple TV+ ofrece series de comedia y drama convincentes y de primera calidad, largometrajes, documentales innovadores y entretenimiento infantil y familiar, y está disponible en todas tus pantallas favoritas. Después de su lanzamiento el 1 de noviembre de 2019, Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de transmisión completamente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos de premios más rápido que cualquier otro servicio de streaming. Apple Originals ha sido honrado con 159 nominaciones a premios y 45 victorias y reconocimientos en 12 meses, incluidos los Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Daytime y Primetime Emmy Awards, NAACP Image Award, Peabody Award y más.