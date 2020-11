La marca de lujo en ropa que surgió a partir de la crisis de la pandemia

Blow Up es una marca fundada en 2018 por tres jóvenes emprendedores paisas apasionados por la moda. Mateo Echeverri Ochoa, Gustavo Correa Zapata de 24 años y Sebastián Zuluaga Arbeláez de 26 quisieron demostrarle al mundo entero que es posible que Colombia no solo sea vista como una nación de guerra y narcotráfico, sino también como un país con la capacidad para producir y exportar productos de calidad con las cualidades de una marca de lujo.

“’Blow Up Your Mind’ con su llamativo logo pretende decirles a las personas que exploten sus mentes y que las granadas, como símbolo de la guerra, no son para generar violencia, sino por el contrario, para generar ideas que mejoren nuestra vida, crear nuevos negocios y con ello dar empleo”.

Cortesía

Blow Up es una empresa colombiana de moda urbana que marca diferencia a nivel nacional e internacional por la originalidad de sus diseños, la calidad de sus productos, el nivel de detalles de las prendas y el servicio que ofrece a todos sus clientes.

Además, Blow Up ha sido reconocida también por personalidades de alto nombre como lo son los cantantes J Balvin, Pipe Bueno, Maluma, Anuel, Golpe a Golpe, J Quiles, Darell, Reykon, Juan Correa, Jean Piero, Naldy, Luis Afonso, Yeison Jiménez, Jorge Celedón, algunos integrantes de Piso 21, Jamby y Kevin Roldán; quienes han elegido la marca para lucir siempre auténticos y con estilo.

Por supuesto, los futbolistas tampoco se han quedado atrás y las prendas de Blow Up se les han visto a Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Duque, Freddy Hinestroza, Franco Armani, Santiago Tréllez, Nicolás Benedetti, Carlos Lizarazo, Duvan Vergara, Jorman Campuzano, Frank Fabra, Pierluigi Gollini, Yeison Murillo, Yerry Mina, Matías Mier y Giovanni Moreno. Además, a los exfutbolistas Choronta Restrepo y Chicho Serna.

En las prendas de Blow Up también se ha visto a algunos influenciadores, modelos y personalidades importantes del mundo de la farándula como lo son Luisa Fernanda W, Vanessa Peláez, Laura Sánchez, Camila Dávalos, Andrea Tovar, Lokillo Flórez, Natalia París, Daniela Duque y muchos más.

“Blow Up quiere mostrarle al mundo que Colombia puede ser una nación capaz de hacer cosas grandes sin necesidad de guerra y por eso el lema es ‘Explota tu mente’, haciendo énfasis en la paz y en dejar el nombre del país en alto sin necesidad de hablar de la historia gris del pasado”, expresó Gustavo Correa Zapata, co-fundador de la marca.

Blow Up continúa ganando terreno en el mundo de la moda de lujo e impactando con sus diseños, ya que en tan solo seis meses de haber lanzado la colección #Undertake, la marca logró ganarse el corazón y el gusto de Colombia, pues las ventas durante pandemia pasaron los 200.000 dólares y se vendieron alrededor de 12.000 prendas.

Aunque el año 2020 ha sido un "mal año" para muchas personas, Blow Up logró cerrar distribución en países como Australia, Chile y todo el territorio colombiano, dándole así gran seguridad a sus inversionistas y clientes al saber que la marca se está expandiendo cada vez más.

El equipo de Blow Up seguirá trabajando arduamente para continuar conquistando a sus clientes ideales, a los amantes de la moda, de sentirse bien, de ser bien atendidos, auténticos, con espíritu ganador, que les gusten los artículos de buena calidad, pero sobre todo, que deseen llevar un estilo de vida de lujo.