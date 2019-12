Sebastián Cruz, el llanero que mueve fibras con su violín

Sebastián Cruz es un llanero que está triunfando en redes sociales y no precisamente con un arpa. Desde pequeño tuvo una atracción por un instrumento poco convencional en su región, el violín.

Con la adaptación al violín de reconocidos éxitos musicales, este músico de 18 años se convirtió en una gran figura en el mundo de las redes sociales. Uno de sus ‘covers’ ha superado los 13,8 millones de reproducciones con la canción Créeme, interpretada por Karol G y Maluma.

Con el violín ha experimentado diferentes melodías durante varios años, pasó de tocar notas clásicas, a realizar fusiones con géneros modernos.

Empezó con videos caseros hasta incluir en sus producciones a reconocidos artistas, y poco a poco su popularidad ha ido creciendo. Sus inicios en la música se dio gracias a su ingreso en la Corporación Batuta Meta donde se enamoró del violín a pesar de haber experimentados con otros instrumentos musicales como el clarinete.

Es tan grande el alcance de sus publicaciones, que reconocidos artistas como Valentino han querido grabar ‘covers’ con él. Además del reconocimiento que ha tenido por varios cantantes gracias a sus interpretaciones musicales con el violín. Nicky Jam, Sebastián Yatra, Maluma, J Balvin, Jonas Brothers, Greeicy Rendón, han sido algunos de ellos.

“La gracia del violín es manejar una versatilidad en la música, no solo inclinarme por algunos géneros, sino en manejar una versatilidad”, apuntó el talentoso artista llanero.

La carrera artística de Sebastián ha crecido de una forma sorprendente. Soñaba en hacer parte de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles o ser parte de la Filarmónica de Venezuela, pero ahora es uno de los violinistas más reconocidos de Colombia.

“Mi primer ‘cover’ lo subí en el mes de febrero del año 2017 con la canción ‘In The Name Of Love’ de Martin Garrix y hasta el momento ha sido algo muy positivo ya que ha generado un gran impacto en las redes sociales por que fue algo novedoso”, indicó Sebastián.

Dentro de poco lanzará su primer sencillo como cantante. Es una canción de género pop, un proyecto que viene trabajado desde hace un año donde habrá una propuesta distinta. “Es una canción muy novedosa, espero que a la gente le guste y que todo el mundo lo comparta”, concluyó Sebastián.