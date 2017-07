Este es el primer adelanto de la segunda temporada de "Stranger Things"

Netflix US & Canada lanzó a través de su cuenta de youtube lo que sería el primer adelanto de la segunda temporada de “Stranger Things”, la serie del momento que está inspirada en la década de los 80′. En el adelanto, se muestra un noticiero conducido por Brenda Wood, donde se abordan los hechos que ocurrieron en la primera entrega de la serie, como la desaparición de Barb o el asalto a un supermercado perpetrado por Eleven u Once. Recordemos que hace algunas semanas los productores de la serie, los hermanos Duffer, ya habían asegurado que esta nueva entrega tendrá más detalles del “Upside Down”, y la conexión entre el Sheriff Hopper y Eleven, y contaron cuando se liberará. El estreno quedó fijado para el próximo 16 de marzo de 2017 e incluso adjuntaron el detalle del nombre de los capítulos, que te mostramos a continuación: 1 MadMax – 2 The boy who came back to life – 3 The Pumpkin Patch – 4 The Palace – 5 The Storm – 6 The Pollywog – 7 The Secret Cabin – 8 The Brain – 9 The Lost Brother