Esta semana en el Top3, Mar Medrano nos lleva a dar un paseo en los parques de diversión presentando los mejores video virales de juegos mecánicos. Siempre que te subas a uno de ellos asegurate de que cumpla con las normas de seguridad; no olvides que la diversión no es solamente para quien va en el carrito, sino también para quien está observando; y por último, no obligues a nadie a subir a un juego ya que podría no disfrutarlo.