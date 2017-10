Lanzan el primer Trailer de Rogue One: A Star Wars Story

Rogue One, dirigida por Gareth Edwards (Monsters, Godzilla), se establece poco tiempo antes de los eventos de Star Wars: Episode IV – A New Hope, enfocándose en los espías Rebeldes que lograron robar los planos de la Estrella de la Muerte (lo cual fue mencionado durante la historia inicial de esa película). La película está protagonizada por Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Donnie Yen, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker y Diego Luna. Rogue One: A Star Wars Story será lanzada en diciembre 2016 con un cómic previo lanzado por Marvel antes del estreno de la película.