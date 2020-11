Estudio revela porcentaje de trabajadores colombianos que extraña trabajar en la oficina.

Después de casi siete meses de que comenzara el confinamiento y de que las empresas cerraran sus oficinas, los trabajadores ya empiezan a sentir agotamiento.

Así lo demuestra un reciente estudio divulgado por la compañía de diseño y arquitectura de espacios AEI, el cual revela que el 76% de los trabajadores encuestados siente que la oficina es muy importante para su rendimiento. De estos el 70% prefiere volver la mayoría de la semana a las instalaciones.

¿Las razones? Para algunos las herramientas de trabajo que se brindan en las oficinas son mejores, mientras otros manifiestan las faltas de herramientas de comunicación al estar desde casa.

Según Juliana Fernández, socia fundadora de AEI Spaces, sigue existiendo un miedo al contagio, pero el virus llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con él y seguir el camino. “No hay que tener miedo a tener casos positivos, lo importante es tener un plan robusto en gestión del cambio para asegurar el cumplimiento de protocolos y la salud de los trabajadores”, afirma.

Y es que trabajar desde casa a expuesto una lista de problemas que dejan claro que el futuro de las oficinas le apunta hacia el trabajo híbrido.

El 95% de 600 decision-makers encuestados consideró que la comunicación en persona (cara a cara) es crucial para el desarrollo personal y valoración del talento humano. El 29% indició la tecnología como su mayor problema y el 27% resaltó la falta de herramientas de comunicación.

Según Janneth Ortiz, Directora de RRHH de AEI Spaces, las oficinas de recursos humanos tienen claro que es importante volver, pues se pierde mucho trabajo colaborativo que aleja al personal de la organización. “Las personas de RRHH saben de gente no de espacios. Claramente están asumiendo una nueva responsabilidad, pero al no saber de espacios, no saben ni cómo se organizan los puestos ni cómo organizar un plano para asegurar distanciamiento de dos metros. No saben de superficies, de telas, de reestructuración de espacios, divisiones etc. Necesitan asesoramiento de expertos en el tema”, afirma.

Volver a las oficinas de manera exitosa es el gran reto de los líderes y profesionales de talento humano. Para eso se debe hacer un plan organizado que, entre otras cosas, incluya el manejo de temas legales que poco a poco irán también surgiendo. El regreso de los trabajadores dependerá también de la sensación de seguridad que cada organización sea capaz de transmitirles y de la reconfiguración exitosa de las instalaciones de cada organización.

Otros datos revelados por el estudio fueron:

Solo 4 de cada 10 personas cuentan con un espacio apropiado para trabajar desde sus casas

58% usa la sala, el comedor o su habitación para trabajar

42% siente que desde casa está trabajando más porque la jornada laboral se ha extendido

56,5% de los trabajadores colombianos extraña trabajar en la oficina

39,5% quiere volver a tener contacto social

38% aseguró que regresaría porque le hace falta trabajar en la oficina

76% siente que la oficina es importante para su rendimiento

