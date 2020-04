¿Cómo así que el barril de petróleo ahora no vale nada? Todo tiene que ver con el coronavirus

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo cayó estrepitosamente en su penúltimo día de cotización este lunes 20 de abril de 2020: un desplome histórico del 305 % y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el precio del barril estadounidense quedó en -37,63 dólares, con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda debido a la pandemia del coronavirus que llevó ayer al colapso del crudo.

Esto significa que muchos pagan para deshacerse de este crudo en barriles de 159 litros, muy caro de almacenar. El petróleo nunca había caído por debajo de 10 dólares desde la creación de estos contratos a futuro en 1983.

“El único que tiene capacidad significativa de almacenamiento es Estados Unidos, 110 millones de barriles (se llama la reserva estratégica que se desarrolló durante los 70-80, después de la crisis del petróleo). Normalmente tiene 70-75% de capacidad llena, pero Estados Unidos ya compró y llenó los 25 millones de barriles de capacidad ociosa que tenían”, explica el ingeniero Carlos Calad, SVP Business Operations en Tachyus, compañía especializada en optimizar la exploración y explotación de petróleo y gas en el mundo.

“Lo que pasa es que los contratos de entrega en mayo vencen mañana y los traders están tratando de deshacerse de los compromisos pues no hay quién reciba el petróleo. Arabia Saudí y Rusia acordaron reducir producción, pero no alcanza: el transporte, industria, comercio consumen mas o menos 25 a 30 millones de barriles por día; eso se paró y hoy sobran 25 millones de barriles, pues la gente en casa no consume tanto plástico, nadie está comprando nada, la agricultura también ha reducido el uso de fertilizantes que consumen petróleo y terminó el invierno en el hemisferio norte lo que redujo la necesidad de calefacción: es la tormenta perfecta”, concluye Calad

Sin embargo, la situación podría mejorar en los próximos días, según algunos analistas. “Es un poco engañoso focalizarse en el contrato de mayo”, explicó Matt Smith, experto de ClipperData. “Hay mucho más movimiento sobre los barriles para entrega en junio”, señaló sobre el contrato que, aún en caída, mantiene los precios por encima de los 20 dólares.

El barril de Brent, el petróleo que se produce en el mar del Norte, es decir la referencia europea y cotizado en Londres, se vio menos afectado, con pérdidas de 6%, llegando a 26 dólares antes del cierre.

“La pandemia de COVID-19 afecta actualmente la demanda de petróleo de numerosos países y regiones, con un impacto sin precedentes sobre las necesidades, en particular en lo que concierne a combustible para transportes”, destacó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

En este contexto, la demanda mundial de crudo caería 12 millones de barriles diarios (mbd) en el segundo trimestre en comparación al año pasado, para luego recuperarse tímidamente, con una disminución prevista de 6 mbd para el tercer trimestre y unos 3,5 mbd en el cuarto, calcula la organización.