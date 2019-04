Owlo Space, el coworking colombiano con proyección internacional

Owlo Space es un sueño que se hizo realidad. Hoy es una empresa que presta servicios de oficina todo incluido a pymes, profesionales, emprendedores y grandes empresas. Michel Barón es el CEO y co-founder de este proyecto que nació hace dos años y medio en Medellín y que hoy es uno de los coworking más exitosos del país.

“Owlo Space nació con el objetivo de democratizar los edificios corporativos de las principales capitales de Latinoamérica. Para una persona que está emprendiendo es muy difícil acceder a las oficinas con mejor ubicación en la ciudad, y por eso, nuestra empresa hace que desde un espacio flexible o una membresía flexible una persona pueda vivir una experiencia única en los mejores proyectos corporativos de las ciudades”, aseguró a PUBLIMETRO.

Esta iniciativa permite un espacio físico de trabajo lleno de beneficios y bondades, con todo incluido y por un único costo. En Owlo Space las personas encuentran mobiliario, servicios públicos, conectividad a Internet de alta velocidad y acceso a otros recursos propios que garantizan un servicio de alta calidad, con el gran diferencial de estar en los mejores sectores para negocios.

¿Cómo funciona Owlo Space?

"Owlo Space tiene una figura de 24/7. Esto significa que nuestros afiliados tienen la posibilidad de utilizar las instalaciones todo el tiempo, según sea su necesidad. Tenemos dos tipos de membresías: una es el modelo flexible donde tenemos unas áreas diseñadas en espacios abiertos para que las personas puedan trabajar, estas van desde $450.000 a $550.000, lo cual es bastante económico. A parte de ésta, para quienes necesiten una oficina privada, tenemos espacios desde dos puestos hasta equipos de trabajo para 50 o 100 personas, según sea la necesidad que tenga la compañía", apuntó el CEO.

Las membresías, ya sean en espacio flexible o en oficina privada tienen acceso 24/7. Además, las personas tienen servicios incluidos como: café, aromática, cerveza, el aseo, internet de alta velocidad, salas de reuniones y la administración del edificio incluido, lo cual es sumamente práctico, ya que solo deben pagar una factura y con eso tienen todo al alcance de sus manos.

En este momento tienen cuatro sedes en Bogotá, pero su proyección es crecer este año a Barranquilla. “Ya hay un edificio que vamos a empezar a adecuar y esperamos en dos meses iniciar operación allí. De ahí nos expandimos a Panamá en julio, posteriormente Santiago, en Chile, Sao Paulo, en Brasil y finalmente abriremos Ciudad de México”, anotó Barón.

Ahora bien, pese a que este proyecto está basado en el coworking, todos los espacios adaptados son diferentes: “Queremos que se viva una experiencia nueva en cada uno de los espacios, incluso en Bogotá. Ahora en las principales ciudades fuera de Colombia, estamos abriendo más metros cuadrados. Para tener una idea, en Colombia tenemos espacios de 1.500 metros cuadrados, mientras que en las aperturas internacionales comienzan desde 3.000 metros cuadrados”.

Ricardo Rodríguez / Cortesía

Y si se habla de diferencial, Owlo Space tiene un elemento único en su categoría. Se trata de Owlo On The Go, un producto en el que a partir de la filosofía Coworking, se integran restaurantes y hoteles que ya tienen una infraestructura montada, para adaptarlos al modelo y permitir que las personas que no tienen una necesidad de espacio fijo sino que por su trabajo tienen que estar en toda la ciudad, puedan disfrutar de espacios de primer nivel a un único costo. El objetivo de On The Go “es crear ciudades inteligentes”.

En la actualidad ya hay 50 comercios asociados en Bogotá, donde las personas pueden entrar a cualquiera dependiendo la ubicación. Por ejemplo, si alguien está en Usaquén y tiene que enviar un correo, simplemente busca en la aplicación un lugar y se desplaza hacia el restaurante. Allí se presenta como miembro de Owlo On The Go y ya, puede disfrutar de todos los beneficios del coworking, ya sea con un café, agua e internet incluido, sintiéndose como en la oficina.