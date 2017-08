Llegó al país importante fabricante de zapatos que espera conquistar a los colombianos

Com charme de sobra, a suavidade das candy colors toma conta das ruas e se revela em produções inspiradoras! Que tal se render à tendência com um oxford superdelicado? | Ref: 4170-102 | #repost @thaizevieira_ #BeiraRioConforto #amobeirario #modafacil

A post shared by Beira Rio Conforto Oficial (@beirarioconfortooficial) on Jul 30, 2017 at 8:58am PDT