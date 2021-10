Los principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela reabrieron este martes parcialmente para peatones por decisión del Gobierno del país caribeño, un preludio de la esperada reanudación de la actividad comercial.

En Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, hay expectación por la reapertura anunciada para este martes del tráfico comercial por los puestos de frontera con el estado venezolano del Táchira, cerrados desde 2015 por el Gobierno de Nicolás Maduro, ya que esa actividad es vital para la economía de los dos países.

El Gobierno venezolano retiró el lunes los contenedores que bloqueaban el paso por el puente internacional Simón Bolívar, con lo cual esta mañana volvieron a cruzar peatones que vienen a Cúcuta para tratamientos médicos y comprar víveres.

“Me siento contento porque dieron el paso en el Simón Bolívar. Vine para comprar mercadito, que es lo más importante, y llevar a mi madre al médico, que tiene cita para la vista (ojos) y que me hagan el favor de que me la operen porque en el Hospital Central no hay nada. Allá se tiene que comprar la gasa, los guantes, todo; usted no se puede enfermar”, dijo a Efe Luis Alfonso Leal, un venezolano que atravesó a pie el puente, procedente de San Cristóbal.

Como él, muchos venezolanos y colombianos residentes en ese país pasaron el cruce fronterizo, evitando las trochas por donde se ha circulado de manera ilegal en los últimos años, con la esperanza de que se levanten por fin las barreras a la circulación entre los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas ni consulares desde febrero de 2019.

