Lucas Villa se ha convertido en símbolo de las protestas en Colombia, el joven de 27 años falleció a causa de ocho impactos de bala que recibió el pasado 5 de mayo mientras se manifestaba de forma pacífica en el viaducto que comunica a Pereira y Dosquebradas.

Personas vestidas de civil dispararon a los manifestantes que bloqueaban el viaducto César Gaviria Trujillo, dejando tres heridos, dos de ellos se encuentran fuera de peligro.

El mensaje de Lucas, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor de yoga y deportista, ha dejado un legado para miles de colombianos.

Entre bailes, cantos, sonrisas, abrazos y apretones de mano Lucas Villa encontraba una forma de protesta, enmarcado en el dialogo y la manifestación pacífica.

Su padre, Mauricio Villa, ha expresado y recordado a su hijo como un gran conversador, con quien tenía discusiones intelectuales interesantes. Un hombre que no necesitaba mucho para darle a los demás.

“No pueden morir más Lucas, no pueden morir más colombianos, no puede seguir muriendo gente buena. No, no es normal, no es natural”, afirmó en entrevista con caracol televisión.

(Video) El legado de Lucas Villa, un llamado a la protesta pacífica

Muchas han sido las reacciones en redes sociales, reconocen su lucha, la necesidad de escuchar a los jóvenes, envían mensajes de apoyo a la familia y reclaman porque estos hechos no se repitan en el país.

También, se ha presentado la propuesta de cambiar el nombre del viaducto en memoria a Lucas Villa.