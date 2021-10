¡Se hicieron cuatro goles en contra para beneficiarse y fueron denunciados!

El deporte es competencia, todos queremos ganar y tener algún beneficio extra, pero no se debe pasar el umbral de la ética. Partidos arreglados, equipos que fueron para atrás, tenistas que pierden a propósito porque solo les interesa el dinero, dopaje… infinidad de conductas antideportivas que, por fortuna, son repudiadas por la sociedad.

Ahora se suma un nuevo capítulo a este glosario de “trampas”, esta vez en el futsal femenino de Argentina. Ocurrió en el partido entre Banfield y Gimnasia de La Plata, equipos que luchan por el ascenso a Primera División.

Durante la última fecha del todos contra todos, ambos equipos ya estaban clasificados a los playoffs, pero estaba en juego el posicionamiento en la tabla, que le podrían significar un mejor o peor rival en los mata-mata. Tal parece que las chicas de Banfield eran mucho mejores, porque en cinco minutos ya lo ganaban 2-0.

La vergüenza vino cuando, de la nada, comenzaron a hacerse goles en contra, con el fin de perder y tener un mejor cruce en la próxima ronda. Fueron cuatro los goles que hicieron en su propia portería, para certificar la derrota 4-2 ante Gimnasia.

🎥Insólito momento en el Futsal Femenino



⚽Banfield, ya clasificado, se hizo 4 goles en contra para evitar un cruce más complicado en los papeles



📌Gimnasia difundió los tantos que le dieron la victoria por 4-2 y elevó una informe a la AFA denunciando la conducta antideportiva pic.twitter.com/7gOHmrPoRE — El Gráfico (@elgraficoweb) October 12, 2021

A propósito, fue el propio equipo ganador quien denunció la canallada, asegurando que así no le gusta ganar. En sus redes sociales no solo expuso la falta de deportividad de Banfield, sino que reveló los videos para que no quede duda de la actitud bochornosa de las jugadoras del Taladro.

La noticia le dio la vuelta al mundo y el club tomó cartas en el asunto. Mediante comunicado oficial, Banfield informó que separó del cargo a todo el cuerpo técnico, por una actitud que no condice con los valores de la institución. De momento, no tomó acción alguna en contra de las futbolistas.

¡Se hicieron cuatro goles en contra para beneficiarse y fueron denunciados!