Lewandowski fue claro: merece el Balón de Oro más que Messi y Benzema

La carrera por el Balón de Oro ya empezó. Luego de que la revista France Football publicara los candidatos, el pasado viernes, las apuestas comenzaron. Cierto, son treinta nominados que en teoría tienen oportunidad de quedarse con él, pero todos sabemos que la lista se reduce a dos o tres nombres.

Los favoritos a quedarse con el premio que se dará en diciembre son tres. Como siempre, Leo Messi aparece en todas las quinielas. Los dos que parece le disputarán el cetro al argentino son Karim Benzema y Robert Lewandowski.

El polaco, considerado el mejor jugador del mundo por la FIFA en el año 2020, se quedó con las ganas de obtener el Balón de Oro. France Football decidió cancelar la entrega por la pandemia y al Lewa le tocó conformarse solo con el premio The Best.

Sin embargo, pese a que el Bayern Múnich no haya ganado la Champions y su selección no haya tenido una buena Eurocopa, el polaco cree que este año se merece por fin tener el Balón de Oro en sus vitrinas. Entrevistado por Marca Claro, Lewandowski no ocultó su confianza para ser el ganador, sino que además expuso las razones por las que merece ganar.

“La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso. Si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles. Ganar la Liga de Campeones,Supercopa, el Mundial de Clubes, rompí el récord de Gerd Müller de 41 goles en la Bundesliga… Fue algo impresionante. Mis logros están ahí y hablan por sí solos”, manifestó el 9 del Bayern.

En la disputa por conseguir el Balón De Oro, ya Messi aseguró no saber si lo merece, pero pica en punta luego de concederle una entrevista a France Football en su más reciente edición.

Mientras tanto, Real Madrid aseguró que el Balón de Oro debe ser Benzema, pidiéndolo en un trino oficial. El tweet se dio luego de la consagración del Gato en la Nations League, en la que Francia se consagró el último domingo.

