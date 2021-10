¡Son humanos! Dura derrota del PSG, cacheteado 2-0 por el Rennes

Jugando así, algún día iba a pasar. Hasta hoy, el París Saint-Germain tenía puntaje ideal en la Ligue 1 de Francia, con Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar y compañía. Sin embargo, su fútbol nunca estuvo a la altura de lo que su constelación de estrellas demanda.

No obstante, el triunfo entre semana por la Champions League, ante el Manchester City, dio esperanzas de que por fin veríamos la versión premium de este equipo de ‘Trotamundos de Harlem’, pero el Stade Rennes demostró que lejos siguen estando de ello.

Aún así, hay que decir que fue el mejor partido de Messi, al menos en la primera mitad. Implicado, colaborativo, indescifrable para el rival, Leo fue el mejor del PSG en los primeros 45 minutos, pero sus compañeros no le siguieron el paso.

De hecho, su presencia en cancha los condicionó. Futbolistas como Neymar, Marco Verratti y en ocasiones Mbappé, solo jugaban para Leo, lo que los desnaturalizó. Mientras tanto, el Rennes se fue tomando confianza y en la última del primer tiempo lo pasó a ganar con gol de Gaëtan Laborde.

Golpe duro para el PSG, que más allá de los desacoples, merecía ganarlo por el partido que estaba haciendo Messi. Pero lo peor estaba por venir, con el Rennes aumentando la ventaja ni bien centró en la segunda mitad. Sacaron del medio y tras el centro de Laborde, Flavien Taït venció a Gianluigi Donnarumma para poner el 2-0 y hacerle las cosas más difíciles a los parisinos.

El gran nivel de Messi en el primer tiempo no se vio en el segundo. La consecuencia, sus compañeros jugaron peor. Ya sin referencia, la referencia de Mbappé no alcanzó y los demás compañeros no pesaron. La primera derrota del PSG estaba al caer.

Marca el segundo el Rennes, obra de Tait, en el primer minuto del segundo tiempo ⚽#Rennes 2 – #PSG 0 ⚽ #Ligue1 #France 🇨🇵 pic.twitter.com/r811Xcy2GK — David Amador Morales (@Amattore) October 3, 2021

Y cayó nomás. El conjunto parisino perdió por primera vez en una Ligue 1 que debería ganar sin despeinarse. Sin embargo, el Rennes enseñó el camino que, a pesar de la constelación de estrellas, este equipo todavía es terrenal.

¡Son humanos! Dura derrota del PSG, cacheteado 2-0 por el Rennes