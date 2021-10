¡La banda Rojo! River le ganó a Boca tras expulsión, golazos y errores

Otra vez, los colosos en frente. Cierto que el River -Boca no es lo mismo que años anteriores, pero no deja de ser un partido gigante en el mundo entero. En Colombia, máxima atención con tricolores en un equipo y otro. Tres en Boca Juniors comenzaron desde el vamos, mientras que Jorge Carrascal, en el local River Plate, comenzaba sentado en el banco de suplentes.

Ambos tenían mucho para ganar y también para perder. Por eso quisieron tantearse antes de enseñar sus cartas. Eso sí, pierna fuerte hubo desde el comienzo y el árbitro Fernando Rapallini quiso tener rienda corta. Amarilla a Enzo Pérez y otra a Marcos Rojo. Si alguno se portaba mal, no le iba a temblar el pulso para rajarlo.

Y no le tembló nomás. Rojo cometió una falta al minuto 20 y enseguida recibió la segunda tarjeta amarilla. Su expulsión rompió el clásico y el que pagó los platos rotos fue Edwin Cardona, quien debió salir para darle paso a Carlos Zambrano. Al colombiano no le gustó nada y se fue haciendo gestos de fastidio. Incluso tuvo un cruce con Franco Armani, que no pasó a mayores.

Desde allí, River tomó la manija del partido. Tras reanudarse, Julián Álvarez convirtió de media distancia y le dio la ventaja al Millonario. Con Boca uno menos, Marcelo Gallardo lo mandó a Carrascal a la cancha, en reemplazo de un lastimado Braian Romero. El cartagenero tendría 60 minutos para demostrar su talento.

River lo liquidó en el primer tiempo, con otro gol de Álvarez. En el segundo tiempo lo tuvo a Boca sometido, pero erró varios goles que pudieron haber significado una paliza. Uno de ellos lo falló Carrascal, quien solo con el portero no logró definir bien. A siete minutos del final, Carrascal fue sustituido. Boca descontó en la última del partido gracias a Zambrano.

Buen partido de Frank Fabra, haciendo lo que pudo. Mientras que Jorman Campuzano la pasó mal, con un River que siempre tenía un hombre libre. Superclásico para River, con poca injerencia de Carrascal, pero el cartagenero se va igual con una sonrisa.

¡La banda Rojo! River le ganó a Boca tras expulsión, golazos y errores