Inter salió vivo de milagro en Ucrania y el Sheriff aumenta sus chances

Sin duda alguna no es el Inter de Antonio Conte. El campeón de Italia se va desdibujando fecha a fecha y en la Champions eso se paga. El conjunto milanés no lo sufrió con una derrota, pero sí con una deslucida imagen en Kiev, donde Shakhtar Donetsk debió derrotarlo, pero no pasó del cero.

Los ucranianos fueron mejores de principio a fin. Sin embargo, la falta de jerarquía de sus jugadores permitió que el Neriazzurro rescatara un punto. Aunque también con una doble atajada de Alexander Pyatov en el final, pudo perderlo los locales. Al final, empate con sabor a poco para el Donetsk y a nada para el Inter.

El gran ganador de este 0-0 terminó siendo el Sheriff Tiraspol de Moldavia, que tras su victoria inaugural, se mantiene en fase de clasificación a octavos de final. También lo celebró el Real Madrid, que cabalga firme en un grupo que no le entrega complicación alguna.

