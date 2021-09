“Aún tengo cosas por hacer en el fútbol”, Julio Avelino Comesaña

Julio Avelino Comesaña está de regreso. El uruguayo de nacimiento, pero barranquillero de corazón y legado, ahora se muda unos kilómetros a occidente para dirigir a Independiente Medellín y llevar a buen puerto al Poderoso de la Montaña.

Tras una etapa de la mano de Hernán Darío Gómez, ahora el equipo del pueblo quiere un giro de tuerca, trayendo un entrenador que tiene la garra uruguaya, pero es partidario del fútbol estilizado. Lo que consiguió con Junior de Barranquilla en los últimos años, Comesaña ahora busca repetirlo con el DIM.

¿Qué lo motivó a volver a la dirección técnica?

La institución a la que llegó. En el Deportivo Independiente Medellín fui jugador, asistente técnico, técnico en propiedad, director de divisiones menores y director deportivo. Por otra parte, aún tengo cosas por hacer en el fútbol.

¿Con qué se encontró en Independiente Medellín?

Me encontré con viejos amigos. No solo en el Dim, sino en la ciudad. Con otros colegas y con un lugar que me trae buenos recuerdos en lo personal. En la institución todavía estoy conociendo su actualidad.

¿Qué cambios urgentes siente que necesita el equipo paisa para agradar al hincha?

Entrenar y seguir buscando soluciones para potenciar las fortalezas y así ocultar nuestras debilidades. Seguramente iremos mejorando y consiguiendo resultados.

¿Qué aspiraciones tiene en el Poderoso?

La primera es clasificar al equipo a las finales y la otra es aportar mis conocimientos y experiencias para contribuir al desarrollo deportivo y social de la Institución. El Medellín tiene un tremendo poder de convocatoria y hay que estar a la altura de las exigencias.

De la era Bolillo Gómez, ¿Qué hay para rescatar y no echar en saco roto?

Haber tenido a Hernán en la Institución consideró que ha sido una gran experiencia y aprendizaje de muchas cosas que, si se analizan, servirán de mucho en el desarrollo y crecimiento deportivo.

¿Promete títulos en este ciclo?

Nunca me gusto vender humo, nadie puede garantizar eso. A lo que puedo comprometerme a hacer es participar de la estrategia para preparar en todos los órdenes un plan de acción para buscar un título con argumentos sólidos, no hablando y prometiendo.

Con este regreso ¿Hay Julio Comesaña para rato en la dirección técnica?

Esto será hasta el día que entienda que ya no tengo ganas de estar en este cargo, y que ya no sueño con lo que siempre he soñado. Mientras tenga cosas para darle al fútbol y a los futbolistas, mientras que pueda hacer parte de un equipo de seres humanos empeñados en dar alegrías y satisfacción, acá estaré. Ahora a los hinchas del Independiente Medellín.

