CR7 hizo feliz a esta mujer al regalarle la camiseta tras darle un balonazo

Antes persona que deportista. A pesar de la herida que tenía Cristiano Ronaldo tras la derrota del Manchester United en Suiza, vs. Young Boys, en el debut de la Champions League, el portugués sacó entereza para realizar un gesto que lo enaltece y que pocos vimos.

La historia se divide en dos. Antes de comenzar el encuentro, el futbolista le dio sin querer un pelotazo a una encargada de la seguridad en el estadio de Berna, desplomándola por la violencia del impacto. Ronaldo fue enseguida en su socorro.

Allí, el jugador no se fue hasta no ver que la mujer se recuperaba. Luego de ello se enfocó en el partido, donde convirtió un tanto, aunque no evitó la derrota sorpresiva del Manchester.

Sin embargo, más allá del mal genio por haber perdido, Cristiano no se olvidó de la mujer y la fue a buscar tras el final del partido para regalarle su camiseta. El portugués hizo todo con sigilo, pero la noticia se filtró y le dio la vuelta al mundo.

Ahora, Cristiano Ronaldo está enfocado en el próximo partido del Manchester United en la Premier League, donde visitará al West Ham, el próximo domingo.

