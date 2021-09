Salió el calendario de las Eliminatorias de octubre y hay nueva polémica

Se avecina una nueva tormenta entre las selecciones y los clubes. Luego del despelote que fueron las triples fechas FIFA de septiembre en Sudamérica, donde a los combinados de Conmebol se les permitieron algunos días más de los acordados, en perjuicio de los clubes europeos, ahora en octubre pasará lo mismo.

Así lo oficializó la Conmebol mediante un comunicado, en el que asegura que la FIFA otorgó una vez más el aval, confirmando los días para la triple jornada eliminatoria que se jugará en días jueves-domingo-jueves, una vez más.

En esta ventana de selecciones, Colombia iniciará en condición de visitante ante Uruguay, en Montevideo; para luego llegar a Barranquilla y medirse con Brasil y Ecuador, respectivamente.

Sin embargo, para esta ocasión tanto FIFA como Conmebol le dieron un guiño a los clubes europeos, permitiendo que las selecciones acuerden si quieren jugar el miércoles y no el jueves, permitiendo así el regreso de los futbolistas del Viejo Continente con un día más de antelación.

“Salvo acuerdo entre los equipos, en la ventana internacional de OCTUBRE, los días de partidos serán (…)”, recita el comunicado de Conmebol, dando esa posibilidad para acuerdo entre selecciones, aunque parece poco probable que cedan.

Jueves 7 de octubre

Uruguay – Colombia

Perú – Chile

Venezuela – Brasil

Paraguay – Argentina

Ecuador – Bolivia

Domingo 10 de octubre

Colombia – Brasil

Venezuela – Ecuador

Bolivia – Perú

Argentina – Uruguay

Chile – Paraguay

Jueves 14 de octubre

Colombia – Ecuador

Brasil – Uruguay

Bolivia – Paraguay

Argentina – Perú

Chile – Venezuela

Para esta vez, la gran mayoría de los jugadores sudamericanos que actuaron en Eliminatorias y viajaron a Europa, no actuaron durante los partidos del día sábado. No fue el caso de Luis Díaz y Matheus Uribe, con el Porto; o David Ospina con el Napoli, quienes sí que fueron titulares en sus respectivos equipos. Otros como Lionel Messi, Neymar o Juan Guillermo Cuadrado, no pudieron ver actividad.

